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Торино
20.05.2022, FT 0 : 3
Рома
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Италия
21 мая 2022, 00:23 | Обновлено 21 мая 2022, 00:44
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0

Торино – Рома – 0:3. Дубль Абрахама. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Серии A

21 мая 2022, 00:23 | Обновлено 21 мая 2022, 00:44
56
0
Торино – Рома – 0:3. Дубль Абрахама. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии A между командами «Торино» и «Рома».

Римская команда под руководством Жозе Моуриньо одержала убедительную победу (3:0) и получила путевку в Лигу Европы следующего сезона.

Дубль у желто-красных волков в первом тайме оформил Тэмми Абрахам, а во второй половине игры гол забил Лоренцо Пеллегрини.

Серия A. 38-й тур

Торино – Рома – 0:3

Голы: Абрахам, 33, 42 (пен), Пеллегрини, 78 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Абрахам, 33 мин.

ГОЛ! 0:2. Абрахам, 42 мин (пен)

ГОЛ! 0:3. Пеллегрини, 78 мин (пен)

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Тэмми Абрахам (Рома).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Жозе Моуриньо Торино Лоренцо Пеллегрини Тэмми Абрахам Торино - Рома видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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