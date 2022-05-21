Торино – Рома – 0:3. Дубль Абрахама. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Серии A
20 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии A между командами «Торино» и «Рома».
Римская команда под руководством Жозе Моуриньо одержала убедительную победу (3:0) и получила путевку в Лигу Европы следующего сезона.
Дубль у желто-красных волков в первом тайме оформил Тэмми Абрахам, а во второй половине игры гол забил Лоренцо Пеллегрини.
Серия A. 38-й тур
Торино – Рома – 0:3
Голы: Абрахам, 33, 42 (пен), Пеллегрини, 78 (пен).
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Абрахам, 33 мин.
ГОЛ! 0:2. Абрахам, 42 мин (пен)
ГОЛ! 0:3. Пеллегрини, 78 мин (пен)
События матча
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