20 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии A между командами «Торино» и «Рома».

Римская команда под руководством Жозе Моуриньо одержала убедительную победу (3:0) и получила путевку в Лигу Европы следующего сезона.

Дубль у желто-красных волков в первом тайме оформил Тэмми Абрахам, а во второй половине игры гол забил Лоренцо Пеллегрини.

Серия A. 38-й тур

Торино – Рома – 0:3

Голы: Абрахам, 33, 42 (пен), Пеллегрини, 78 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Абрахам, 33 мин.

ГОЛ! 0:2. Абрахам, 42 мин (пен)

ГОЛ! 0:3. Пеллегрини, 78 мин (пен)