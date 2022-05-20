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Торино
20.05.2022 21:45 - : -
Рома
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Италия
20 мая 2022, 11:33 | Обновлено 20 мая 2022, 11:43
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Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Команда Жозе Моуриньо еще не гарантировала себе еврокубковую путевку на следующий сезон

20 мая 2022, 11:33 | Обновлено 20 мая 2022, 11:43
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Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 20 мая, в Турине на стадионе «Гранде-Торино» состоится поединок 38-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Торино» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Торино

 

Команда Ивана Юрича за тур до конца чемпионата занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. В лучшем случае «Торино» поднимается на 9 строчку, в худшем – опустится на 11-ю.

В целом, сезон довольно неплохой, но до еврокубковой зоны клуб не дотянул. Впрочем, если учесть, что в прошлом сезоне «гранатовые» с трудом избежали понижения в классе, заняв 17 место, то прогресс, как говорится, на лицо.

Рома

 

Команда Жозе Моуриньо в Лиге конференций сумела выйти в финал, одолев в 1/2 финала английский «Лестер». Именно триумф в еврокубке, вероятно, будет главной задачей для «волков» на оставшуюся часть сезона, ведь помимо трофея он принесет еще и путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Но для этого в решающей битве необходимо побеждать нидерландский «Фейеноорд».

Что касается чемпионата, то тут «Рома» давно потеряла шансы зацепиться за Лигу чемпионов. После 37 туров у подопечных Моуриньо в активе 60 очков и 6-е место. Позади плотная борьба, гандикап над «Фиорентиной», идущей 8-й, составляет лишь 1 балл. Поэтому римлянам нужно побеждать, чтобы в финале еврокубка со спокойствием бороться исключительно за трофей.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Рома» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.24 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Торино»: Милинкович – Бремер, Иццо, Родригес, Войвода, Мандрагора, Риччи, Синго, Пьяцца, Прат, Белотти.

«Рома»: Патрисиу – Ибаньез, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Оливейра, Кристанте, Залевский, Пеллегрини, Верету, Абрахам.

20 мая, пятница

«Торино» – «Рома»
Турин. Стадион «Гранде-Торино». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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прогнозы Торино Рома Рим Денис Шаховец Серия A чемпионат Италии по футболу
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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