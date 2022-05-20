В пятницу, 20 мая, в Турине на стадионе «Гранде-Торино» состоится поединок 38-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Торино» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Торино

Команда Ивана Юрича за тур до конца чемпионата занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. В лучшем случае «Торино» поднимается на 9 строчку, в худшем – опустится на 11-ю.

В целом, сезон довольно неплохой, но до еврокубковой зоны клуб не дотянул. Впрочем, если учесть, что в прошлом сезоне «гранатовые» с трудом избежали понижения в классе, заняв 17 место, то прогресс, как говорится, на лицо.

Рома

Команда Жозе Моуриньо в Лиге конференций сумела выйти в финал, одолев в 1/2 финала английский «Лестер». Именно триумф в еврокубке, вероятно, будет главной задачей для «волков» на оставшуюся часть сезона, ведь помимо трофея он принесет еще и путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Но для этого в решающей битве необходимо побеждать нидерландский «Фейеноорд».

Что касается чемпионата, то тут «Рома» давно потеряла шансы зацепиться за Лигу чемпионов. После 37 туров у подопечных Моуриньо в активе 60 очков и 6-е место. Позади плотная борьба, гандикап над «Фиорентиной», идущей 8-й, составляет лишь 1 балл. Поэтому римлянам нужно побеждать, чтобы в финале еврокубка со спокойствием бороться исключительно за трофей.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Рома» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.24 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Торино»: Милинкович – Бремер, Иццо, Родригес, Войвода, Мандрагора, Риччи, Синго, Пьяцца, Прат, Белотти.

«Рома»: Патрисиу – Ибаньез, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Оливейра, Кристанте, Залевский, Пеллегрини, Верету, Абрахам.

20 мая, пятница