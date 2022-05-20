Рома разгромила Торино и вышла в Лигу Европы. Впереди у Моуриньо финал ЛК

20 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии A между командами «Торино» и «Рома».

Римская команда под руководством Жозе Моуриньо одержала убедительную победу (3:0) и получила путевку в Лигу Европы следующего сезона.

Дубль у желто-красных волков в первом тайме оформил Тэмми Абрахам, а во второй половине игры гол забил Лоренцо Пеллегрини.

Матч проведен раньше других, поскольку джаллоросси 25 мая предстоит финал Лиги конференций протий «Фейеноорда».

Лидеры Серии A: Милан (83), Интер (81), Наполи (76), Ювентус (70), Рома, Лацио (по 63), Фиорентина и Аталанта (по 59).

Серия A. 38-й тур

Торино – Рома – 0:3

Голы: Абрахам, 33, 42 (пен), Пеллегрини, 78 (пен).

Торино: Бериша, Зима, Родригес (Буонджорно, 46), Ансальди (Пьяца, 46), Эйна, Побега, Лукич, Прат, Риччи (Мандрагора, 84), Белотти (Пеллегри, 68), Брекало (Сек, 46)

Рома: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Манчини, Кумбулла, Спинаццола (Винья, 82), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 83), Верету, Сержиу Оливейра (Карсдорп, 58), Залевски (Кристанте, 58), Абрахам, Шомуродов (Дзаньоло, 76).

Предупреждения: Ансальди, 21, Буонджорно, 78 – Роджер Ибаньес, 20, Шомуродов, 76.

Судья: Иррати (Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine