Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 38-го тура Серии A
20 мая в 21:45 проходит матч последнего 38-го тура Серии A между командами «Торино» и «Рома».
Римская команда Жозе Моуриньо ведет борьбу за выход в Лигу Европы следующего сезона. Для этого желто-красным волкам нужно только побеждать. Матч проводится раньше других, поскольку джаллоросси 25 мая предстоит финал Лиги конференций протий «Фейеноорда».
Лидеры Серии A: Милан (83), Интер (81), Наполи (76), Ювентус (70), Лацио (63), Рома (60), Фиорентина и Аталанта (по 59).
Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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