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20.05.2022 21:45 - : -
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Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 мая 2022, 20:30 | Обновлено 20 мая 2022, 20:44
104
0

Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 38-го тура Серии A

20 мая 2022, 20:30 | Обновлено 20 мая 2022, 20:44
104
0
Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая в 21:45 проходит матч последнего 38-го тура Серии A между командами «Торино» и «Рома».

Римская команда Жозе Моуриньо ведет борьбу за выход в Лигу Европы следующего сезона. Для этого желто-красным волкам нужно только побеждать. Матч проводится раньше других, поскольку джаллоросси 25 мая предстоит финал Лиги конференций протий «Фейеноорда».

Лидеры Серии A: Милан (83), Интер (81), Наполи (76), Ювентус (70), Лацио (63), Рома (60), Фиорентина и Аталанта (по 59).

Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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