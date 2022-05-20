20 мая в 21:45 проходит матч последнего 38-го тура Серии A между командами «Торино» и «Рома».

Римская команда Жозе Моуриньо ведет борьбу за выход в Лигу Европы следующего сезона. Для этого желто-красным волкам нужно только побеждать. Матч проводится раньше других, поскольку джаллоросси 25 мая предстоит финал Лиги конференций протий «Фейеноорда».

Лидеры Серии A: Милан (83), Интер (81), Наполи (76), Ювентус (70), Лацио (63), Рома (60), Фиорентина и Аталанта (по 59).

Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.