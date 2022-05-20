Реал разошелся по нулям с Бетисом в последнем туре. Лунина не выпустили

20 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» принимал «Бетис».

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве у хозяев поля. В его активе 2 матча в концовке сезона Ла Лиги и 2 поединка в Кубке Испании.

Мадридцы досрочно выиграли титул (86 очков). «Бетис» финиширует на 5-й позиции с путевкой в Лигу Европы (65 баллов).

В другом поединке за пятницу «Леванте» попрощался с Ла Лигой выездной победой над «Райо Вальекано» (4:2).

Ла Лига. 38-й тур

Реал – Бетис – 0:0

Реал: Куртуа, Менди (Марсело, 70), Начо, Эдер Милитау, Карвахаль, Кроос (Вальверде, 46), Каземиро (Камавинга, 46), Модрич (Себальос, 69), Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго (Иско, 70).

Бетис: Руй Силва, Алекс Морено, Бартра, Пеццела, Сабали, Гуардадо (Виллиам Карвалью, 64), Родригес, Хуанми (Борха Иглесиас, 73), Каналес (Тельо, 86), Фекир (Хоакин, 74), Виллиан Жозе (Родри, 63).

Судья: Латре (Испания).

Райо Вальекано – Леванте – 2:4

Голы: Альваро Гарсия, 18 (1:0). Мелеро, 26 (1:1). Рохер, 44 (1:2). Мелеро, 45 (1:3). Гвардьола, 61, пенальти (2:3). Коке, 76 (2:4)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine