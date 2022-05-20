Реал Мадрид - Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Гостям победа нужнее
В пятницу, 20 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 38-го тура чемпионата Испании, в котором местный «Реал» примет «Бетис». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
«Реал»
Команда из столицы Испании досрочно оформила чемпионский титул и сейчас просто доигрывает чемпионат. В настоящий момент в активе «сливочных» 85 очков и 12 пунктов преимущества над второй «Барселоной». Сейчас все мысли «королевского клуба» о финале Лиги чемпионов, где они сыграют с английским «Ливерпулем». Таким образом, поединок против «Бетиса» в «Реале» наверняка рассматривают просто в качестве подготовки.
В последнем туре подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с «Кадисом», до этого разгромили «Леванте», а перед этим уступили «Атлетико». Нестабильность результатов связана с тем, что «Реал» уже чемпион.
Отметим, что место в воротах, скорее всего, вновь займет украинец Андрей Лунин, который провел уже две игры.
Состав «Реала» наверняка будет экспериментальным и угадать его практически невозможно, однако точно не сыграет травмированный Давид Алаба.
«Бетис»
«Белые» на данный момент идут на пятом месте в турнирной таблице. Они на два пункта опережают «Реал Сосьедада» и на три балла отстают от «Севильи». «Бетикос» может как потерять позицию, так и подняться в зону Лиги чемпионов, но для этого нужно большое стечение обстоятельств.
«Бетис» в этом сезоне выиграл Кубок Испании. В последних поединках Примеры подопечные Мануэля Пеллегрини победили «Гранаду» и «Валенсию», а до этого проиграли «Барселоне» и сыграли вничью с «Хетафе».
У «гелиополитов» сразу пять травмированных, которые не смогут принять участие в матче. Это Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Виктор Камараса, Виктор Руис и Мартин Монтойя.
История встреч
Соперники провели между собой 134 матча, в которых 75 побед добыл «Реал», 31 викторию одержал «Бетис» и еще 28 поединков завершились вничью.
В первом круге «Реал» минимально переиграл «Бетис» благодаря голу Дани Карвахаля.
Ориентировочные составы
«Реал»: Лунин, Васкес, Фернандес, Милитао, Вальехо, Вальверде, Модрич, Кроос, Асенсио, Родриго, Винисиус.
«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Кике, Родригес, Карвалью, Хуанми, Каналес, Фекир, Иглесиас.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 4.34 по линии Parimatch.
20 мая, пятница
|«Реал» – «Бетис»
|Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
|ТВ-трансляция - Megogo
|Прогноз Sport.ua — 1:1
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