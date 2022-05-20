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20.05.2022 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 мая 2022, 21:02 | Обновлено 20 мая 2022, 21:13
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0

Реал – Бетис. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 мая в 22:00 видеотрансляцию матча 38-го тура Ла Лиги

20 мая 2022, 21:02 | Обновлено 20 мая 2022, 21:13
51
0
Реал – Бетис. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

20 мая в 22:00 проходит матч последнего 38-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» принимает «Бетис».

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве у хозяев поля. Мадридцы уже досрочно выиграли титул.

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Бетис. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Бетис смотреть онлайн Андрей Лунин
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Источник Sport.ua
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