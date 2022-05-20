Леся Цуренко – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В финальном раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, сразится против Юки Наито из Японии (№219 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 11:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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