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  4. Леся Цуренко – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
20 мая 2022, 09:50 |
172
0

Леся Цуренко – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Ролан Гаррос

20 мая 2022, 09:50 |
172
0
Леся Цуренко – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

20 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В финальном раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, сразится против Юки Наито из Японии (№219 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 11:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Леся Цуренко смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022 Юки Найто
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Источник Sport.ua
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