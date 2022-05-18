WTA18 мая 2022, 19:58 |
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Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Страсбурге
Надя с напарницей из Румынии проиграли лидерам посева
18 мая 2022, 19:58 |
42
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в рамках турнира WTA 250 в Страсбурге.
В первом круге Надя в дуэте с румынкой Ралукой Олару проиграли первому сеяному дуєту Луция Градецка / Саня Мирза (Чехия / Индия).
Страсбург. 1/4 финала
Надежда Киченок / Ралука Олару – Луция Градецка / Саня Мирза – 3:6, 6:7(4)
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