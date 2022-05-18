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  4. Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Страсбурге
WTA
18 мая 2022, 19:58 |
42
0

Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Страсбурге

Надя с напарницей из Румынии проиграли лидерам посева

18 мая 2022, 19:58 |
42
0
Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в рамках турнира WTA 250 в Страсбурге.

В первом круге Надя в дуэте с румынкой Ралукой Олару проиграли первому сеяному дуєту Луция Градецка / Саня Мирза (Чехия / Индия).

Страсбург. 1/4 финала
Надежда Киченок / Ралука Олару – Луция Градецка / Саня Мирза – 3:6, 6:7(4)

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Надежда Киченок Ралука Олару Луция Градецка Саня Мирза WTA Страсбург
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Источник Sport.ua
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