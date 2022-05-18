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Чемпионат мира
18 мая 2022, 17:10 | Обновлено 18 мая 2022, 17:14
3007
1

Один игрок сборной Украины исключен из заявки на матч с Риекой

Защитник Денис Попов получил травму ахиллового сухожилия

18 мая 2022, 17:10 | Обновлено 18 мая 2022, 17:14
3007
1
Один игрок сборной Украины исключен из заявки на матч с Риекой
УАФ. Денис Попов (справа)

Сегодня, 18 мая, в хорватской Риеке пройдет 3-й контрольный матч сборной Украины. Игра против одноименного клуба начнется в 19:00 по Киеву.

По сравнению со вчерашней встречей с «Эмполи» в заявку не попал защитник Денис Попов, который получил повреждение в игре с итальянцами.

Сборной Украины в Хорватии не удалось одержать ни одну победу над сборной хозяев. Пять поединков (все прошли в Загребе) завершились четырьмя поражениями и одной ничьей.

Сегодня сборная Украины впервые выйдет на контрольный поединок в специальном комплекте формы синего цвета. В двух предыдущих матчах, против «Боруссии» М и «Эмполи» команда играла в желтом комплекте.

В контрольном матче с «Эмполи» Денис Попов получил повреждение ахиллова сухожилия. Врачи сборной Украины договорились об обследовании в римской клинике «Вилла Стюарт», специализирующейся на спортивных травмах. Денис в сопровождении врача команды Виталия Килияна уехал в столицу Италии.

Официальная заявка сборной Украины на контрольный матч с «Риекой»:

1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Ефим Конопля, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Тарас Качараба, 17. Михаил Мудрик, 18. Данило Сикан, 19. Денис Гармаш, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

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Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Це контрольні матчі, тут немає що коментувати. Попова шкода, 23 роки пацану, а травма на травмі. Кар'єра може завершитись так толком і не розпочавшись.
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