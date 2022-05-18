Чемпионат мира18 мая 2022, 16:06 |
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ФОТО. Синяя форма сборной Украины на матч против Риеки
Команда Александра Петракова готовится к матчу в Хорватии
18 мая 2022, 16:06 |
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Сегодня, 18 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против хорватской «Риеки». Начало – в 19:00 по Киеву.
На серию товарищеских матчей сборная Украины подготовила специальные комплекты формы. Два предыдущих матча команда Александра Петракова играла в желтых комплектах, сегодня впервые выйдет на поле в синем:
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