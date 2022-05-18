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  4. ФОТО. Синяя форма сборной Украины на матч против Риеки
Чемпионат мира
18 мая 2022, 16:06 |
624
0

ФОТО. Синяя форма сборной Украины на матч против Риеки

Команда Александра Петракова готовится к матчу в Хорватии

18 мая 2022, 16:06 |
624
0
ФОТО. Синяя форма сборной Украины на матч против Риеки
УАФ

Сегодня, 18 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против хорватской «Риеки». Начало – в 19:00 по Киеву.

На серию товарищеских матчей сборная Украины подготовила специальные комплекты формы. Два предыдущих матча команда Александра Петракова играла в желтых комплектах, сегодня впервые выйдет на поле в синем:

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Источник Украинская ассоциация футбола
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