ФОТО. Синяя форма сборной Украины на матч против Риеки

Сегодня, 18 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против хорватской «Риеки». Начало – в 19:00 по Киеву.

На серию товарищеских матчей сборная Украины подготовила специальные комплекты формы. Два предыдущих матча команда Александра Петракова играла в желтых комплектах, сегодня впервые выйдет на поле в синем: