Невероятная серия Фелисиано Лопеса на турнирах Grand Slam прервалась

Испанский ветеран тенниса Фелисиано Лопес досрочно завершил борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, проиграв в первом круге отбора итальянцу Джанмарко Морони.

40-летний Лопес впервые с Australian Open 2002 не сыграет в основной сетке мейджора. Таким образом, прервалась серия из 79 турниров Grand Slam подряд, где Фелисиано играл в основе (Уимблдон 2020 не проводился из-за пандемии коронавируса).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Джанмарко Морони (Италия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:1, 7:6(4)