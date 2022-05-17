Невероятная серия Фелисиано Лопеса на турнирах Grand Slam прервалась
Испанец впервые за 20 лет не сыграет в основе Шлема
Испанский ветеран тенниса Фелисиано Лопес досрочно завершил борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, проиграв в первом круге отбора итальянцу Джанмарко Морони.
40-летний Лопес впервые с Australian Open 2002 не сыграет в основной сетке мейджора. Таким образом, прервалась серия из 79 турниров Grand Slam подряд, где Фелисиано играл в основе (Уимблдон 2020 не проводился из-за пандемии коронавируса).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Джанмарко Морони (Италия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:1, 7:6(4)
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