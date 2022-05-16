АТР решила не накладывать санкции на турниры в Лондоне и Истборне

Решение Британской ассоциации тенниса (LTA) не допускать к участию в британских турнирах игроков из россии и беларуси вызвало негативную реакцию АТР. Организация рассматривала возможность не начислять за турниры АТР в Истборне и Лондоне очки в свой рейтинг.

Однако сегодня АТР приняла решение не накладывать никаких санкций на британские травяные турниры:

«После основательных консультаций с Советом игроков и Советом турниров Правление ATP сегодня подтвердило, что соревнования в Лондоне и Истборне пройдут в обычном режиме с розыгрышем всех рейтинговых очков.

Однако решение LTA о запрете на участие российским и белорусским игрокам противоречит правилам ATP и препятствует возможности выступления на турнирах спортсменам всех национальностей без дискриминации, что является основным принципом тура ATP.

Санкции по нарушению правил ATP со стороны LTA будут рассматриваться отдельно в рамках руководства ATP. Реакция ATP на решение Уимблдона находится на рассмотрении, о чем будет сообщено в ближайшее время».