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Испания
16 мая 2022, 00:14 | Обновлено 16 мая 2022, 00:19
166
0

Кадис – Реал – 1:1. Как Лунин взял пенальти от Негредо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги

16 мая 2022, 00:14 | Обновлено 16 мая 2022, 00:19
166
0
Кадис – Реал – 1:1. Как Лунин взял пенальти от Негредо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 мая, в матче предпоследнего 37-го тура Ла Лиги «Кадис» и «Реал» сыграли вничью (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.

Лунин получил от веб-портала WhoScored высокую оценку 8.4 и был назван лучшим игроком поединка.

Ла Лига. 37-й тур

Кадис – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Собрино, 37 – Диас, 5.

Нереализованный пенальти: Негредо, 61.

Видеообзор матча. Как Лунин отбил пенальти от Негредо

ГОЛ! 0:1. Диас, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Собрино, 37 мин.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Собрино (Кадис).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мариано Диас (Реал Мадрид).
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Альваро Негредо чемпионат Испании по футболу пенальти Реал Мадрид Ла Лига Кадис Андрей Лунин видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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