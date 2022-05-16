Кадис – Реал – 1:1. Как Лунин взял пенальти от Негредо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 15 мая, в матче предпоследнего 37-го тура Ла Лиги «Кадис» и «Реал» сыграли вничью (1:1).
Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.
Лунин получил от веб-портала WhoScored высокую оценку 8.4 и был назван лучшим игроком поединка.
Ла Лига. 37-й тур
Кадис – Реал Мадрид – 1:1
Голы: Собрино, 37 – Диас, 5.
Нереализованный пенальти: Негредо, 61.
Видеообзор матча. Как Лунин отбил пенальти от Негредо
ГОЛ! 0:1. Диас, 5 мин.
ГОЛ! 1:1. Собрино, 37 мин.
События матча
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