В воскресенье, 15 мая, в матче предпоследнего 37-го тура Ла Лиги «Кадис» и «Реал» сыграли вничью (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.

Лунин получил от веб-портала WhoScored высокую оценку 8.4 и был назван лучшим игроком поединка.

Ла Лига. 37-й тур

Кадис – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Собрино, 37 – Диас, 5.

Нереализованный пенальти: Негредо, 61.

Видеообзор матча. Как Лунин отбил пенальти от Негредо

ГОЛ! 0:1. Диас, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Собрино, 37 мин.