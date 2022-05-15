Испания15 мая 2022, 20:25 |
1362
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Кадис – Реал. Лунин вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 20:30 матч 37-го тура чемпионата Испании
15 мая 2022, 20:25 |
1362
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В воскресенье, 15 мая, в 20:30 в Кадисе проходит матч 37-го тура Ла Лиги, в котором «Кадис» принимает «Реал».
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе у гостей. Мадридцы уже досрочно выиграли титул.
Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.
Кадис – Реал. Лунин вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Собрино (Кадис).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мариано Диас (Реал Мадрид).
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