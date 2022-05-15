В воскресенье, 15 мая, в 20:30 в Кадисе проходит матч 37-го тура Ла Лиги, в котором «Кадис» принимает «Реал».

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе у гостей. Мадридцы уже досрочно выиграли титул.

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Кадис – Реал. Лунин вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция