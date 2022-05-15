Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кадис – Реал. Лунин вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Кадис
55 1 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 мая 2022, 20:25 |
1362
0

Кадис – Реал. Лунин вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 мая в 20:30 матч 37-го тура чемпионата Испании

15 мая 2022, 20:25 |
1362
0
Кадис – Реал. Лунин вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 мая, в 20:30 в Кадисе проходит матч 37-го тура Ла Лиги, в котором «Кадис» принимает «Реал».

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе у гостей. Мадридцы уже досрочно выиграли титул.

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Кадис – Реал. Лунин вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Собрино (Кадис).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мариано Диас (Реал Мадрид).
По теме:
Хетафе – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лунин сыграет с первых минут матча против Кадиса
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кадис смотреть онлайн Андрей Лунин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
Футбол | 15 мая 2022, 19:45 1
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма

Украинец сыграл последний домашний матч в составе лондонского клуба

ФОТО. Эстонские фанаты посвятили креативный баннер путину
Футбол | 15 мая 2022, 20:37 1
ФОТО. Эстонские фанаты посвятили креативный баннер путину
ФОТО. Эстонские фанаты посвятили креативный баннер путину

Полотно вывесили на трибунах на недавнем товарищеском матче «Флоры» и киевского «Динамо»

Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Футбол | 15.05.2022, 21:05
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
Война | 15.05.2022, 02:00
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Футбол | 15.05.2022, 17:53
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
14.05.2022, 12:03 9
Футбол
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
14.05.2022, 05:14
Война
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
13.05.2022, 19:46
Бокс
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
14.05.2022, 11:55 5
Футбол
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
14.05.2022, 03:19 1
Теннис
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
15.05.2022, 13:14 13
Теннис
Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору
Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору
13.05.2022, 20:52
Футбол
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
14.05.2022, 12:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем