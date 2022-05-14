В воскресенье, 15 мая, в Кадисе на арене « Нуэво Мирандилья» состоится матч 37-го тура испанской Примеры, в котором «Кадис» примет «Реал». Стартовый свисток 45-летнего арбитра Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Кадис

Андалусцы в текущей турнирной таблице чемпионата Испании занимают 17 место. В 36 встречах они набрали 35 очков (7 побед, 14 ничьих, 15 поражений). Это на два пункта больше, нежели есть у «Мальорки», которая возглавляет три неудачников сезона.

В предыдущем туре «Кадис» на выезде уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 0:3. Эта неудача прервала серию команды из двух игр без неудач – «Севилья» (1:1), «Эльче» (3:0).

В предстоящем поединке партнерам по «Кадису» не помогут Ароян и Феде, а также Переа, выведенный из состава решением тренера.

Реал

«Галактикос» в нынешнем сезоне, как известно, стали досрочными чемпионами Испании. На сегодня они имеют в активе 84 очка по результатам 36 поединков (26 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

В пяти крайних матчах «Реал» отметился четырьмя победами при одном поражении. «Сливочные» 8 мая уступили в мадридском дерби «Атлетико» (0:1). Эта встреча стала для подопечных Карло Анчелотти первой после досрочного завоевания чемпионства.

На предстоящий поединок у «Реала» имеется сразу восемь кадровых потерь. По различным причинам не сыграют Азар, Алаба, Асенсио, Бэйл, Иско, Карвахаль, Марсело, Себальос.

Ориентировочные составы

«Кадис»: Ледесма – Акапо, Эрнандес, Чуст, Эспино, Собрино, Хосе Мари, Аларкон, Негредо, Фернандес, Перес.

«Реал»: Лунин – Васкес, Вальехо, Милитао, Менди, Вальверде, Камавинга, Модрич, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке «Кадис» сможет оказать «Реалу», который является фаворитом, достойное сопротивление. Нашей ставкой будет позиция – обе команды забьют с коэффициентом 1.65 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье