Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер переиграл Кальяри. Обладатель скудетто определится в последнем туре
Чемпионат Италии
Кальяри
15.05.2022, FT 1 : 3
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 мая 2022, 23:43 | Обновлено 16 мая 2022, 00:06
315
0

Интер переиграл Кальяри. Обладатель скудетто определится в последнем туре

Перед заключительным туром «Милан» опережает «Интер» на 2 очка

15 мая 2022, 23:43 | Обновлено 16 мая 2022, 00:06
315
0
Интер переиграл Кальяри. Обладатель скудетто определится в последнем туре
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Кальяри» (3:1).

У гостей дубль сделал Лаутаро Мартинес, также отличился Маттео Дармиан. У хозяев гол забил Хараламбос Ликояннис.

За тур до финиша «Интер» идет на втором месте (81 очко), уступает лидирующему «Милану» 2 балла.

Обладатель скудетто определится в последнем туре, когда «Интеру» сыграет с «Сампдорией», а «Милан» – против «Сассуоло». При этом россонери достаточно сыграть вничью, чтобы выиграть чемпионат за счет преимущества в личных встречах

Серия А. 37-й тур

Кальяри – Интер – 1:3

Голы: Ликояннис, 54 – Дармиан, 25, Мартинес, 51, 84.

Кальяри: Краньо, Белланова, Альтаре (Карбони, 79), Ликояннис, Чеппителли, Далберт (Перейро, 86), Рог (Нандес, 56), Марин (Базелли, 79), Грасси, Жоау Педру, Паволетти (Бальде, 56)

Интер: Ханданович, де Врей, Дармиан (Дюмфрис, 58), Шкриньяр, Бастони (Д'Амброзио, 70), Хакан Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 58), Брозович, Джеко (Корреа, 70), Мартинес (Санчес, 85), Перишич.

Предупреждения: Дармиан, 37, Хакан Чалханоглу, 87.

Судья: Довери (Италия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Дармиан, 25 мин.

ГОЛ! 0:2. Мартинес, 51 мин.

ГОЛ! 1:2. Ликояннис, 54 мин.

ГОЛ! 1:3. Мартинес, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хараламбос Ликояннис (Кальяри).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
По теме:
Кальяри – Интер. Нерадзурри в погоне за Миланом. Смотреть онлайн. LIVE
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Милан – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Серия A Кальяри Интер Милан чемпионат Италии по футболу Милан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча Реала с Кадисом
Футбол | 15 мая 2022, 23:59 0
Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча Реала с Кадисом
Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча Реала с Кадисом

Украинский голкипер спас «галактикос», взяв пенальти от Альваро Негредо

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Война | 15 мая 2022, 04:43 2
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»

В следующем году Украина будет принимать Евровидение, если выиграет войну

Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Футбол | 15.05.2022, 17:53
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
Футбол | 15.05.2022, 20:21
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ
Футбол | 15.05.2022, 21:59
ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ
ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
15.05.2022, 22:50 1
Хоккей
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
14.05.2022, 11:55 5
Футбол
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
14.05.2022, 05:14
Война
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
14.05.2022, 14:46
Футбол
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
14.05.2022, 12:08 7
Футбол
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
14.05.2022, 20:20 3
Война
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
14.05.2022, 15:23 4
Теннис
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
15.05.2022, 19:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем