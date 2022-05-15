Интер переиграл Кальяри. Обладатель скудетто определится в последнем туре

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Кальяри» (3:1).

У гостей дубль сделал Лаутаро Мартинес, также отличился Маттео Дармиан. У хозяев гол забил Хараламбос Ликояннис.

За тур до финиша «Интер» идет на втором месте (81 очко), уступает лидирующему «Милану» 2 балла.

Обладатель скудетто определится в последнем туре, когда «Интеру» сыграет с «Сампдорией», а «Милан» – против «Сассуоло». При этом россонери достаточно сыграть вничью, чтобы выиграть чемпионат за счет преимущества в личных встречах

Серия А. 37-й тур

Кальяри – Интер – 1:3

Голы: Ликояннис, 54 – Дармиан, 25, Мартинес, 51, 84.

Кальяри: Краньо, Белланова, Альтаре (Карбони, 79), Ликояннис, Чеппителли, Далберт (Перейро, 86), Рог (Нандес, 56), Марин (Базелли, 79), Грасси, Жоау Педру, Паволетти (Бальде, 56)

Интер: Ханданович, де Врей, Дармиан (Дюмфрис, 58), Шкриньяр, Бастони (Д'Амброзио, 70), Хакан Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 58), Брозович, Джеко (Корреа, 70), Мартинес (Санчес, 85), Перишич.

Предупреждения: Дармиан, 37, Хакан Чалханоглу, 87.

Судья: Довери (Италия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Дармиан, 25 мин.

ГОЛ! 0:2. Мартинес, 51 мин.

ГОЛ! 1:2. Ликояннис, 54 мин.

ГОЛ! 1:3. Мартинес, 84 мин.