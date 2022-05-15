15 мая в 21:45 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Кальяри» и «Интер».

Гости ведут борьбу за скудетто, отставая от соперников из «Милана» на 5 очков с игрой в запасе.

Кальяри – Интер. Нерадзурри в погоне за Миланом. Смотреть онлайн. LIVE

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Стартовые составы команд