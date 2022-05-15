Италия15 мая 2022, 22:45 | Обновлено 15 мая 2022, 22:48
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Кальяри – Интер. Нерадзурри в погоне за Миланом. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 15 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 37-го тура Серии A
15 мая 2022, 22:45 | Обновлено 15 мая 2022, 22:48
327
0
15 мая в 21:45 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Кальяри» и «Интер».
Гости ведут борьбу за скудетто, отставая от соперников из «Милана» на 5 очков с игрой в запасе.
Кальяри – Интер. Нерадзурри в погоне за Миланом. Смотреть онлайн. LIVE
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Стартовые составы команд
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хараламбос Ликояннис (Кальяри).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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