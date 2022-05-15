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Чемпионат Италии
Кальяри
73 1 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 мая 2022, 22:45 | Обновлено 15 мая 2022, 22:48
327
0

Кальяри – Интер. Нерадзурри в погоне за Миланом. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 15 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 37-го тура Серии A

15 мая 2022, 22:45 | Обновлено 15 мая 2022, 22:48
327
0
Кальяри – Интер. Нерадзурри в погоне за Миланом. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая в 21:45 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Кальяри» и «Интер».

Гости ведут борьбу за скудетто, отставая от соперников из «Милана» на 5 очков с игрой в запасе.

Кальяри – Интер. Нерадзурри в погоне за Миланом. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Хараламбос Ликояннис (Кальяри).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Кальяри Интер Милан
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Источник Sport.ua
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