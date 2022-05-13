В воскресенье, 15 мая, состоится поединок 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Кальяри» на домашнем стадионе «Сардиния Арена» примет миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Кальяри

Команда Вальтера Мадзарри за два тура до конца чемпионата занимает с 29 баллами 18 место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от спасительной 17-й строчки на один балл, там «Салернитана». В спину дышит «Дженоа», которая с 28 очками тоже не теряет надежд сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Кальяри» крайне важно набирать как можно больше очков в оставшихся поединках, поражение может лишить их шансов продолжить борьбу за выживание, если «Салернитана» в 37-м туре одержит победу над «Эмполи». Но проблема в том, что «Интер» не только превосходит «Кальяри» в классе, но еще и не меньше мотивирован на победу.

Интер

Команда Симоне Индзаги на этой неделе выиграла Кубок Италии, обыграв в финале в дополнительное время туринский «Ювентус» со счетом 4:2. Теперь «Интер» попытается защитить титул чемпиона Италии, но для этого необходимо обходить принципиального соперника – «Милан».

Главная проблема в том, что все в руках «россонери». Если подопечные Стефано Пиоли не потеряют очки, то даже две победы никак не помогут «Интеру» выиграть Скудетто. Судя по всему, очная победа «Милана» во втором круге стала ключевой в определении чемпиона. Но опускать руки игроки «Интера» точно не станут, ведь два балла, разделяющие миланские клубы, – это цена всего лишь одной ошибки.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье