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  4. Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Кальяри
15.05.2022 21:45 - : -
Интер Милан
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Италия
13 мая 2022, 15:15 | Обновлено 13 мая 2022, 15:30
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0

Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Команды решают диаметрально противоположные турнирные задачи

13 мая 2022, 15:15 | Обновлено 13 мая 2022, 15:30
33
0
Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 мая, состоится поединок 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Кальяри» на домашнем стадионе «Сардиния Арена» примет миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Кальяри

 

Команда Вальтера Мадзарри за два тура до конца чемпионата занимает с 29 баллами 18 место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от спасительной 17-й строчки на один балл, там «Салернитана». В спину дышит «Дженоа», которая с 28 очками тоже не теряет надежд сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Кальяри» крайне важно набирать как можно больше очков в оставшихся поединках, поражение может лишить их шансов продолжить борьбу за выживание, если «Салернитана» в 37-м туре одержит победу над «Эмполи». Но проблема в том, что «Интер» не только превосходит «Кальяри» в классе, но еще и не меньше мотивирован на победу.

Интер

 

Команда Симоне Индзаги на этой неделе выиграла Кубок Италии, обыграв в финале в дополнительное время туринский «Ювентус» со счетом 4:2. Теперь «Интер» попытается защитить титул чемпиона Италии, но для этого необходимо обходить принципиального соперника – «Милан».

Главная проблема в том, что все в руках «россонери». Если подопечные Стефано Пиоли не потеряют очки, то даже две победы никак не помогут «Интеру» выиграть Скудетто. Судя по всему, очная победа «Милана» во втором круге стала ключевой в определении чемпиона. Но опускать руки игроки «Интера» точно не станут, ведь два балла, разделяющие миланские клубы, – это цена всего лишь одной ошибки.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье

«Кальяри» – «Интер»
Кальяри. Стадион «Сардиния Арена». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Кальяри Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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