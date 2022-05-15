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Англия
15 мая 2022, 16:33 |
132
0

АПЛ. Тоттенхэм обыграл Бернли и поднялся в топ-4

Минимальная победа команды Антонио Конте

15 мая 2022, 16:33 |
132
0
АПЛ. Тоттенхэм обыграл Бернли и поднялся в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Тоттенхэм» в предпоследнем, 37-м туре АПЛ дома минимально обыграл «Бернли» - 1:0. Единственный гол в матче на счету Гарри Кейна.

АПЛ. 37-й тур

«Тоттенхэм» - «Бернли» - 1:0
Гол: Кейн 45+8

Благодаря этой победе «Тоттенхэм» набрал 68 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и игра в запасе.

«Бернли» с 34 баллами остается 18-м и продолжает сохранять шансы на выживание.

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Источник Sport.ua
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