Англия15 мая 2022, 16:33 |
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АПЛ. Тоттенхэм обыграл Бернли и поднялся в топ-4
Минимальная победа команды Антонио Конте
15 мая 2022, 16:33 |
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Сегодня «Тоттенхэм» в предпоследнем, 37-м туре АПЛ дома минимально обыграл «Бернли» - 1:0. Единственный гол в матче на счету Гарри Кейна.
АПЛ. 37-й тур
«Тоттенхэм» - «Бернли» - 1:0
Гол: Кейн 45+8
Благодаря этой победе «Тоттенхэм» набрал 68 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и игра в запасе.
«Бернли» с 34 баллами остается 18-м и продолжает сохранять шансы на выживание.
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