АПЛ. Тоттенхэм обыграл Бернли и поднялся в топ-4

Сегодня «Тоттенхэм» в предпоследнем, 37-м туре АПЛ дома минимально обыграл «Бернли» - 1:0. Единственный гол в матче на счету Гарри Кейна.

АПЛ. 37-й тур

«Тоттенхэм» - «Бернли» - 1:0

Гол: Кейн 45+8

Благодаря этой победе «Тоттенхэм» набрал 68 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и игра в запасе.

«Бернли» с 34 баллами остается 18-м и продолжает сохранять шансы на выживание.