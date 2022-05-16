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Тоттенхэм
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Бёрнли
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Англия
16 мая 2022, 03:30 | Обновлено 16 мая 2022, 03:35
14
0

Тоттенхэм – Бернли – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

16 мая 2022, 03:30 | Обновлено 16 мая 2022, 03:35
14
0
Тоттенхэм – Бернли – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 1:0.

События матча

45’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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