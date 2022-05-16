Англия16 мая 2022, 03:30 | Обновлено 16 мая 2022, 03:35
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Тоттенхэм – Бернли – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
16 мая 2022, 03:30 | Обновлено 16 мая 2022, 03:35
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В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 1:0.
События матча
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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