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14 мая 2022, 12:05 | Обновлено 14 мая 2022, 12:14
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0

Тоттенхэм - Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Шпоры» права на осечку не имеют

14 мая 2022, 12:05 | Обновлено 14 мая 2022, 12:14
54
0
Тоттенхэм - Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 мая, в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Бернли». Стартовый свисток 50-летнего арбитра Кевина Френда из Бристоля прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда Антонио Конте в своем предыдущем матче чемпионата Англии разбила «Арсенал» со счетом 3:0, и вплотную приблизилась к «канонирам» в борьбе за место в топ-4. «Шпоры» нынче пятые (65 очков), а команда Микеля Артеты – четвертая (66 пунктов). Исходя из такой ситуации в таблице, «Тоттенхэм» не имеет права даже думать об осечках в двух заключительных встречах сезона.

Сейчас «шпоры» имеют серию из четырех встреч без неудач – 2 победы, 2 ничьи. В последний раз в АПЛ они проигрывали 16 апреля дома «Брайтону» (0:1).

По достижениям на своем поле «Тоттенхэм» нынче в текущем английском чемпионате четвертый – 37 очков в 18 матчах (12 побед, 1 ничья, 5 поражений).

Бернли

«Бордовые» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают 17-ю позицию – позади них только трио аутсайдеров. В 35-ти встречах команда набрала 34 очка. Это ровно столько же, сколько есть у «Лидса», который сохраняет шансы на продолжение прописки в элите чемпионата Англии («Уотфорд» и «Норвич» де-юре уже вылетели в Чемпионшип).

В пяти крайних поединках «Бернли» добился одной ничьей, отпраздновал три победы и потерпел одно поражение. Фиаско во встрече с «Астон Виллой» (1:3 дома, 7 мая) прервало серию команду из трех выигрышных матчей.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис, Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон, Кулушевски, Сон Хын Мин, Кейн.

«Бернли»: Поп – Робертс, Коллинс, Лонг, Тэйлор, Макнил, Браунхилл, Корк, Леннон, Вегхорст, Корне.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке «Тоттенхэм» сделает все возможное для необходимой команде победы. Нашей ставкой будет позиция – «шпоры» победят с форой -1,5 гола с коэффициентом 2.01 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье

«Тоттенхэм» – «Бернли»
Лондон. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». 14:30
Арбитр: Кевин Френд (Бристоль)
Трансляция - Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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