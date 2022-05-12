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  4. АЛЛЕГРИ: «Мы не выиграли ни одного трофея. Нужно сохранить эту злость»
Италия
12 мая 2022, 11:04 |
254
0

АЛЛЕГРИ: «Мы не выиграли ни одного трофея. Нужно сохранить эту злость»

Наставник «Ювентус» высказался о поражении от «Интера»

12 мая 2022, 11:04 |
254
0
АЛЛЕГРИ: «Мы не выиграли ни одного трофея. Нужно сохранить эту злость»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Интера» в финале Кубка Италии (2:4) высказался о неудачном сезоне.

«Мы показали хорошую игру, но провалили концовку. У нас были игроки, не полностью готовые к матчу, но они сделали все, что могли. Результат разочаровывает, но мы можем только поблагодарить игроков за приложенные усилия.

Попав в топ-4, мы кое-чего добились, хотя в январе казалось, что сделать это будет крайне тяжело. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь», – сказал Аллегри.

Отметим, что «Ювентус» впервые за 11 лет завершил сезон без трофея.

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Ювентус Кубок Италии по футболу Интер Милан Ювентус - Интер Массимилиано Аллегри
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Источник Football-Italia
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