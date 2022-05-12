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  4. Ювентус впервые за 11 лет закончит сезон без трофея
Италия
12 мая 2022, 07:40 | Обновлено 12 мая 2022, 07:41
183
0

Ювентус впервые за 11 лет закончит сезон без трофея

Туринский клуб уступил в финале кубка

12 мая 2022, 07:40 | Обновлено 12 мая 2022, 07:41
183
0
Ювентус впервые за 11 лет закончит сезон без трофея
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном поединке Кубка Италии по футболу миланский «Интер» в дополнительное время выиграл у туринского «Ювентуса» со счетом 4:2.

Таким образом, «Ювентус» не смог одержать победу ни в одном из турниров этого сезона.

Ранее команда Массимилиано Аллегри вылетела из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала, потерпели поражение в матче за Суперкубок Италии, а также лишились шансов на скудетто.

«Ювентус» останется без трофеев впервые с сезона-2010/11.

Поражение в этом финале Кубка Италии стало для «Юве» седьмым в истории. На счету клуба 14 побед в турнире – рекорд страны.

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Источник Opta
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