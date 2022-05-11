Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Турецкий комментатор съел муху в прямом эфире
Другие новости
11 мая 2022, 20:18 |
602
1

ВИДЕО. Турецкий комментатор съел муху в прямом эфире

Потрясающая мерзость

11 мая 2022, 20:18 |
602
1
ВИДЕО. Турецкий комментатор съел муху в прямом эфире
screenshot

Бывший турецкий рефери Ахмет Чакар, который сейчас работает спортивным комментатором, устроил настоящее шоу в рамках футбольной телепередачи.

На чашку одного их ведущих села муха, после чего Чакар не только поймал ее рукой, но еще и запихнул ее себе в рот, после чего съел.

Остальные ведущие были шокированы, некоторые даже почуствовали себя плохо после этого перформанса.

Отметим, что Чакар известен тем, что когда-то заявлял, что УЕФА использует вибрирующие шары во время жеребьевок.

По теме:
Называйте меня Биден, Джо Биден. Президент США с юмором вышел из курьеза
ФОТО. путин обоср*лся. Поза х*йла вызвала шквал юмора в соцсетях
ФОТО. Фанаты Ливерпуля затроллили болельщиков Манчестер Юнайтед
Ахмет Чакар муха юмор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Cumhuriyet
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Футбол | 11 мая 2022, 06:00 0
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»
Футбол | 11 мая 2022, 15:22 4
Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»
Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»

Но ситуация уже изменилась

ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
Бокс | 11.05.2022, 08:00
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
Киберспорт | 11.05.2022, 13:40
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Уотфорда
Футбол | 11.05.2022, 20:58
Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Уотфорда
Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Уотфорда
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Hg
Желудочный сок и не такое переварит. Протеин.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
10.05.2022, 21:50 1
Футбол
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
10.05.2022, 10:21
Киберспорт
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
10.05.2022, 12:08 6
Футбол
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
10.05.2022, 11:44 6
Футбол
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
11.05.2022, 13:02
Война
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 3
Бокс
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54 1
Другие виды
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
10.05.2022, 18:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем