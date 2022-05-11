ВИДЕО. Турецкий комментатор съел муху в прямом эфире

Бывший турецкий рефери Ахмет Чакар, который сейчас работает спортивным комментатором, устроил настоящее шоу в рамках футбольной телепередачи.

На чашку одного их ведущих села муха, после чего Чакар не только поймал ее рукой, но еще и запихнул ее себе в рот, после чего съел.

Остальные ведущие были шокированы, некоторые даже почуствовали себя плохо после этого перформанса.

Отметим, что Чакар известен тем, что когда-то заявлял, что УЕФА использует вибрирующие шары во время жеребьевок.