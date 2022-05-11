Другие новости11 мая 2022, 20:18 |
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ВИДЕО. Турецкий комментатор съел муху в прямом эфире
Потрясающая мерзость
11 мая 2022, 20:18 |
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Бывший турецкий рефери Ахмет Чакар, который сейчас работает спортивным комментатором, устроил настоящее шоу в рамках футбольной телепередачи.
На чашку одного их ведущих села муха, после чего Чакар не только поймал ее рукой, но еще и запихнул ее себе в рот, после чего съел.
Остальные ведущие были шокированы, некоторые даже почуствовали себя плохо после этого перформанса.
Отметим, что Чакар известен тем, что когда-то заявлял, что УЕФА использует вибрирующие шары во время жеребьевок.
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