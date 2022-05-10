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  4. Экс-игрок сборной Италии подтвердил, что Де Дзерби вернется в Серию А
Украина. Премьер лига
10 мая 2022, 09:30 |
318
0

Экс-игрок сборной Италии подтвердил, что Де Дзерби вернется в Серию А

Наставник покинет донецкий «Шахтер»

10 мая 2022, 09:30 |
318
0
Экс-игрок сборной Италии подтвердил, что Де Дзерби вернется в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» итальянец Роберто Де Дзерби, вероятнее всего, покинет свой пост в летнее межсезонье, из-за неопределенности, которую внесла российско-украинская война в вопрос дальнейшего будущего «горняков» и всей украинской Премьер-лиги.

Несколько дней назад из Италии пришли слухи, что Де Дзерби окончательно принял решение вернуться работать на родину.

Эту информацию журналистам подтвердил, в частности, экс-форвард сборной Италии (64 матча, 23 гола) и чемпион мира-1982 в ее составе Франческо Грациани.

«Мой очень хороший друг, серьезный и надежный человек, который хорошо знает Де Дзерби, сказал, что Роберто обязательно будет тренировать в Италии в следующем сезоне», - заявил Грациани.

Ранее сообщалось, что новым клубом Де Дзерби в Италии может стать «Наполи».

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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Франческо Грациани Наполи
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Источник SassuoloNews.net
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