Экс-игрок сборной Италии подтвердил, что Де Дзерби вернется в Серию А
Наставник покинет донецкий «Шахтер»
Главный тренер «Шахтера» итальянец Роберто Де Дзерби, вероятнее всего, покинет свой пост в летнее межсезонье, из-за неопределенности, которую внесла российско-украинская война в вопрос дальнейшего будущего «горняков» и всей украинской Премьер-лиги.
Несколько дней назад из Италии пришли слухи, что Де Дзерби окончательно принял решение вернуться работать на родину.
Эту информацию журналистам подтвердил, в частности, экс-форвард сборной Италии (64 матча, 23 гола) и чемпион мира-1982 в ее составе Франческо Грациани.
«Мой очень хороший друг, серьезный и надежный человек, который хорошо знает Де Дзерби, сказал, что Роберто обязательно будет тренировать в Италии в следующем сезоне», - заявил Грациани.
Ранее сообщалось, что новым клубом Де Дзерби в Италии может стать «Наполи».
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