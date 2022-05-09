Надежда Киченок проиграла стартовый матч в Риме

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



В первом круге парного разряда Киченок в тандеме с американкой Шелби Роджерс на старте проиграла восьмой сеяной паре Сюко Аояма (Япония) / Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй).



Рим. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Шелби Роджерс – Сюко Аояма / Чжань Хаоцин – 6:7(3), 6:0, 5-10



Также в парном разряде выступит и Марта Костюк.