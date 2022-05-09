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  4. Надежда Киченок проиграла стартовый матч в Риме
WTA
09 мая 2022, 14:15 |
175
1

Надежда Киченок проиграла стартовый матч в Риме

Не удалось обыграть восьмых сеяных

09 мая 2022, 14:15 |
175
1
Надежда Киченок проиграла стартовый матч в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
В первом круге парного разряда Киченок в тандеме с американкой Шелби Роджерс на старте проиграла восьмой сеяной паре Сюко Аояма (Япония) / Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй).
 
Рим. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Шелби Роджерс – Сюко Аояма / Чжань Хаоцин – 6:7(3), 6:0, 5-10
 
Также в парном разряде выступит и Марта Костюк.

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Источник Sport.ua
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Spectra
Шок! 11 поражений подряд, не понимаю, в каком она щяс, в психологическом состоянии...
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