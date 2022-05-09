WTA09 мая 2022, 14:15 |
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Надежда Киченок проиграла стартовый матч в Риме
Не удалось обыграть восьмых сеяных
09 мая 2022, 14:15 |
175
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В первом круге парного разряда Киченок в тандеме с американкой Шелби Роджерс на старте проиграла восьмой сеяной паре Сюко Аояма (Япония) / Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй).
Рим. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Шелби Роджерс – Сюко Аояма / Чжань Хаоцин – 6:7(3), 6:0, 5-10
Также в парном разряде выступит и Марта Костюк.
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