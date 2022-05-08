Рим. Марта Костюк и Надежда Киченок выступят в парном разряде

Состоялась жеребьевка парной сетки в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



В парном разряде Украину представят Марта Костюк и Надежда Киченок.



Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии начнет соревнования матчем против норвежки Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.



Киченок в тандеме с американкой Шелби Роджерс на старте сразится с восьмой сеяной парой Сюко Аояма (Япония) / Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА