WTA08 мая 2022, 17:41 |
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Рим. Марта Костюк и Надежда Киченок выступят в парном разряде
Украинки узнали соперниц
08 мая 2022, 17:41 |
63
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Состоялась жеребьевка парной сетки в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В парном разряде Украину представят Марта Костюк и Надежда Киченок.
Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии начнет соревнования матчем против норвежки Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.
Киченок в тандеме с американкой Шелби Роджерс на старте сразится с восьмой сеяной парой Сюко Аояма (Япония) / Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй).
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