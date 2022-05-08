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  4. Рим. Марта Костюк и Надежда Киченок выступят в парном разряде
WTA
08 мая 2022, 17:41 |
63
0

Рим. Марта Костюк и Надежда Киченок выступят в парном разряде

Украинки узнали соперниц

08 мая 2022, 17:41 |
63
0
Рим. Марта Костюк и Надежда Киченок выступят в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка парной сетки в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
В парном разряде Украину представят Марта Костюк и Надежда Киченок.
 
Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии начнет соревнования матчем против норвежки Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.
 
Киченок в тандеме с американкой Шелби Роджерс на старте сразится с восьмой сеяной парой Сюко Аояма (Япония) / Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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