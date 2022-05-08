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  4. Специя – Аталанта – 1:3. Малиновский сильнее Коваленко. Видеообзор матча
Чемпионат Италии
Специя
08.05.2022, FT 1 : 3
Аталанта
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Италия
08 мая 2022, 16:15 | Обновлено 08 мая 2022, 16:17
265
0

Специя – Аталанта – 1:3. Малиновский сильнее Коваленко. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 36-го тура Серии А

08 мая 2022, 16:15 | Обновлено 08 мая 2022, 16:17
265
0
Специя – Аталанта – 1:3. Малиновский сильнее Коваленко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 36-го тура Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Специю». Руслан Малиновский отметился ассистом.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Верде (Специя).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Аталанта чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Руслан Малиновский Специя видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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