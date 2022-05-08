Италия08 мая 2022, 16:15 | Обновлено 08 мая 2022, 16:17
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Специя – Аталанта – 1:3. Малиновский сильнее Коваленко. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 36-го тура Серии А
08 мая 2022, 16:15 | Обновлено 08 мая 2022, 16:17
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В матче 36-го тура Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Специю». Руслан Малиновский отметился ассистом.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Верде (Специя).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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