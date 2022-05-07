В воскресенье, 8 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по Киеву.

Специя

«Орлята» занимают 16 место в турнирной таблице и ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. За три тура до конца чемпионата в их активе 33 очка, а отрыв от зоны вылета составляет пять баллов. Поэтому желательно набрать несколько очков в оставшихся поединках.

За «Специю» выступает украинец Виктор Коваленко, права на которого принадлежат «Аталанте». В этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника один гол и четыре голевые передачи в 23 поединках Серии А. Если так случится, что Коваленко получит игровое время, то он будет очень мотивирован доказать клубу из Бергамо, что его нужно возвращать.

Аталанта

Команда Джан Пьеро Гасперини в концовке чемпионата сильно забуксовала. Как итог, бергамаски впервые за три года проиграли борьбу за топ-4 и не смогут выступить в Лиге чемпионов. Однако «Аталанта» может и вовсе остаться без еврокубков, если не начнет исправляться.

В данный момент у подопечных Гасперини 7 место, 56 очков и отставание в три балла от «Лацио» и «Ромы», которые находятся в зоне Лиги Европы. На место как минимум в Лиге конференций претендует «Фиорентина», у которой те же 56 очков.

В активе украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского 10 забитых мячей и 6 голевых передач в 39 поединках во всех турнирах на клубном уровне.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Специя»: Проведель – Амьен, Христов, Николау, Реца, Кивер, Маджоре, Гьяси, Верде, Агудело, Манай.

«Аталанта»: Муссо – Скальвини, Паломино, Демираль, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Заппакоста, Бога, Муриэль, Сапата.

8 мая, воскресенье