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  4. Аталанта уверенно обыграла Специю, Малиновский отметился ассистом
Чемпионат Италии
Специя
08.05.2022, FT 1 : 3
Аталанта
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Италия
08 мая 2022, 15:40 | Обновлено 08 мая 2022, 15:44
383
0

Аталанта уверенно обыграла Специю, Малиновский отметился ассистом

Виктор Коваленко вышел на замену, но не смог помочь своей команде

08 мая 2022, 15:40 | Обновлено 08 мая 2022, 15:44
383
0
Аталанта уверенно обыграла Специю, Малиновский отметился ассистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 36-го тура Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Специю».
 
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе бергамасков, отметился ассистом при первом взятии ворот соперников и был заменен на 59-й минуте.
 
Виктор Коваленко вышел на замену при счете 1:1, после чего его команда пропустила еще два гола.
 
Чемпионат Италии. 36-й тур

«Специя» – «Аталанта» – 1:3
Голы: 0:1 – 16 Муриэль, 1:1 – 30 Верде, 1:2 – 73 Гимшити, 1:3 – 87 Пашалич.

«Специя» – Проведель, Амьян, Эрлич, Христов (Реца, 46), Николау, Бастони (Манай, 56), Кивер, Маджоре (Антист, 78), Агудело (Коваленко, 68), Джаси, Верде.
«Аталанта» – Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино (Демирал, 46), Гимшити, Мэле (Пессина, 87), Фройлер (Хатебур, 59), Малиновский (Бога, 59), Пашалич, Копмейнерс, Муриэль (Михэилэ, 90+1).

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Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Специя Виктор Коваленко
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Источник Sport.ua
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