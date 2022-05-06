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Специя
08.05.2022 13:30 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 мая 2022, 15:25 | Обновлено 06 мая 2022, 15:33
48
0

Специя – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Италии

06 мая 2022, 15:25 | Обновлено 06 мая 2022, 15:33
48
0
Специя – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по Киеву.

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Источник MEGOGO
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