Италия06 мая 2022, 15:25 | Обновлено 06 мая 2022, 15:33
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Специя – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Италии
06 мая 2022, 15:25 | Обновлено 06 мая 2022, 15:33
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В воскресенье, 8 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по Киеву.
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