Испания08 мая 2022, 11:55 | Обновлено 08 мая 2022, 11:57
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Бетис – Барселона – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Испании
08 мая 2022, 11:55 | Обновлено 08 мая 2022, 11:57
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В субботу состоялось несколько матчей 35-го тура испанской Ла Лиги.
«Барселона», которая ведет борьбу за вторую позицию, в гостях вырвала победу у «Бетиса». Победу «блаугранас» принес Жорди Альба, забивший гол на четвертой компенсированной минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча:
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