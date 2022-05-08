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Испания
08 мая 2022, 11:55 | Обновлено 08 мая 2022, 11:57
21
0

Бетис – Барселона – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Испании

08 мая 2022, 11:55 | Обновлено 08 мая 2022, 11:57
21
0
Бетис – Барселона – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялось несколько матчей 35-го тура испанской Ла Лиги.

«Барселона», которая ведет борьбу за вторую позицию, в гостях вырвала победу у «Бетиса». Победу «блаугранас» принес Жорди Альба, забивший гол на четвертой компенсированной минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча:

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Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
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Источник MEGOGO
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