В субботу состоялось несколько матчей 35-го тура испанской Ла Лиги.

«Барселона», которая ведет борьбу за вторую позицию, в гостях вырвала победу у «Бетиса». Победу «блаугранас» принес Жорди Альба, забивший гол на четвертой компенсированной минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча: