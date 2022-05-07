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Чемпионат Испании
Бетис
24 0 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 мая 2022, 22:00 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
863
0

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 мая в 22:00 матч 35-го тура чемпионата Испании

07 мая 2022, 22:00 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
863
0
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 мая, в 22:00 состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» на домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» примет «Барселону».

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис - Барселона смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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