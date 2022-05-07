Испания07 мая 2022, 22:00 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
863
0
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 мая в 22:00 матч 35-го тура чемпионата Испании
07 мая 2022, 22:00 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
863
0
В субботу, 7 мая, в 22:00 состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» на домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» примет «Барселону».
Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2022, 18:59 2
Состоялись четыре матча чемпионата Англии
Футбол | 06 мая 2022, 22:48 14
Известный украинский тренер считает, что не очень приятно говорить на языке страны-агрессора
Футбол | 07.05.2022, 00:45
Футбол | 07.05.2022, 20:45
Футбол | 07.05.2022, 09:32
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.05.2022, 03:03 3
06.05.2022, 17:54 1
06.05.2022, 15:05 2
06.05.2022, 21:54 4
06.05.2022, 08:26 4
05.05.2022, 19:40
05.05.2022, 21:00 1
05.05.2022, 16:19 29