В субботу, 7 мая, в 22:00 состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» на домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» примет «Барселону».

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция