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Чемпионат Испании
Бетис
07.05.2022 22:00 - : -
Барселона
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Испания
06 мая 2022, 19:00 | Обновлено 06 мая 2022, 19:42
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Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Обладателю Кубка необходимо побеждать для продолжения борьбы за топ-4

06 мая 2022, 19:00 | Обновлено 06 мая 2022, 19:42
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0
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 мая, состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором севильский «Бетис» на домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бетис

 

Команда Мануэля Пеллегрини, которая в этом сезоне выиграла Кубок Короля, за четыре тура до конца чемпионата ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. В данный момент «гелиополиты» занимают 5 место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на три очка от мадридского «Атлетико», замыкающего топ-4.

К предстоящему поединку «Бетис» подходит после трех матчей без побед, поэтому подопечные Пеллегрини приложат максимум усилий для того, чтобы вернуться на победную тропу. Однако в поединке с одним из самых титулованных клубов страны сделать это будет непросто.

Барселона

 

Каталонцы не смогли навязать мадридскому «Реалу» борьбу за чемпионство. После 34 туров у них в активе 66 баллов, в то время как у «сливочных», которые досрочно оформили титул, на 15 очков больше. Поэтому теперь перед командой Хави стоит задача удержаться на второй строчке.

Гандикап над «Севильей», идущей третьей, составляет два балла, а мадридский «Атлетико» отстает на пять очков. Так что расслабляться однозначно рано. Впереди еще четыре поединка, в которых «сине-гранатовые» попытаются взять максимум, чтобы хоть как-то искупить перед болельщиками отсутствие трофеев.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.23 по линии Parimatch.

7 мая, суббота

«Бетис» – «Барселона»
Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Бетис - Барселона Барселона Бетис прогнозы Денис Шаховец чемпионат Испании по футболу Ла Лига
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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