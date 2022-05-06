В субботу, 7 мая, состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором севильский «Бетис» на домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бетис

Команда Мануэля Пеллегрини, которая в этом сезоне выиграла Кубок Короля, за четыре тура до конца чемпионата ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. В данный момент «гелиополиты» занимают 5 место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на три очка от мадридского «Атлетико», замыкающего топ-4.

К предстоящему поединку «Бетис» подходит после трех матчей без побед, поэтому подопечные Пеллегрини приложат максимум усилий для того, чтобы вернуться на победную тропу. Однако в поединке с одним из самых титулованных клубов страны сделать это будет непросто.

Барселона

Каталонцы не смогли навязать мадридскому «Реалу» борьбу за чемпионство. После 34 туров у них в активе 66 баллов, в то время как у «сливочных», которые досрочно оформили титул, на 15 очков больше. Поэтому теперь перед командой Хави стоит задача удержаться на второй строчке.

Гандикап над «Севильей», идущей третьей, составляет два балла, а мадридский «Атлетико» отстает на пять очков. Так что расслабляться однозначно рано. Впереди еще четыре поединка, в которых «сине-гранатовые» попытаются взять максимум, чтобы хоть как-то искупить перед болельщиками отсутствие трофеев.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.23 по линии Parimatch.

7 мая, суббота