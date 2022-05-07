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  4. Самуэль ЭТО'О: «Почему Камерун не может выиграть чемпионат мира?»
Чемпионат мира
07 мая 2022, 20:10 | Обновлено 07 мая 2022, 20:12
125
0

Самуэль ЭТО'О: «Почему Камерун не может выиграть чемпионат мира?»

Легендарный форвард верит, что его сборная способна добиться триумфа в Катаре

07 мая 2022, 20:10 | Обновлено 07 мая 2022, 20:12
125
0
Самуэль ЭТО'О: «Почему Камерун не может выиграть чемпионат мира?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это'О высказался о шансах национальной команды на победу в чемпионате мира 2022.

«Я не понимаю, а почему Камерун не может выиграть чемпионат мира? Я считаю, что для победы на ЧМ не нужно быть монстрами или инопланетянами. Нужна хорошая подготовка, сильный менталитет и щепотка безумия.

Я кое-что выиграл в своей карьере и отдал для этого все. Я всегда привожу пример «Интера». Никто в начале сезона-2009/10 не думал, что мы можем выиграть Лигу чемпионов, но вместо этого Моуриньо сделал что-то сумасшедшее с этой группой мужчин и воинов, завоевав требл. Я бы хотел чего-то подобного и для Камеруна», - сказал Это'О.

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Самуэль Это'О ЧМ-2022 по футболу
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Источник BeSoccer
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