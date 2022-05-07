Самуэль ЭТО'О: «Почему Камерун не может выиграть чемпионат мира?»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это'О высказался о шансах национальной команды на победу в чемпионате мира 2022.

«Я не понимаю, а почему Камерун не может выиграть чемпионат мира? Я считаю, что для победы на ЧМ не нужно быть монстрами или инопланетянами. Нужна хорошая подготовка, сильный менталитет и щепотка безумия.

Я кое-что выиграл в своей карьере и отдал для этого все. Я всегда привожу пример «Интера». Никто в начале сезона-2009/10 не думал, что мы можем выиграть Лигу чемпионов, но вместо этого Моуриньо сделал что-то сумасшедшее с этой группой мужчин и воинов, завоевав требл. Я бы хотел чего-то подобного и для Камеруна», - сказал Это'О.