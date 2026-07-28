Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Забил 3 мяча и улетел в Париж в перерыве». Это'о наврал с три короба
Италия
28 июля 2026, 22:40 | Обновлено 28 июля 2026, 23:00
339
0

«Забил 3 мяча и улетел в Париж в перерыве». Это'о наврал с три короба

Самюэля Это'о уличили во лжи

28 июля 2026, 22:40 | Обновлено 28 июля 2026, 23:00
339
0
«Забил 3 мяча и улетел в Париж в перерыве». Это'о наврал с три короба
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Это'о
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это'о рассказал придуманную историю во время интервью.

«В «Интере» я однажды собирался поехать в Париж на вечеринку с друзьями. Я сказал тренеру: «Лео [Леонардо], аэропорт скоро закрывается. Мне нужно уехать пораньше. За первый тайм я уже забью три гола, так что ты останешься один. Убедись, что команда хорошо обороняется после моего отъезда».

К 38-й минуте я забил три гола, меня заменили, и я сразу же отправился в аэропорт», – заявил камерунец.

Журналисты проверили информацию, и оказалось, что при Леонардо Самюэль не забивал по три гола за матч, а в матче с «Вердером» при Рафаэле Бенитесе Это'о забил трижды, но провел на поле 90 минут.

По теме:
Клуб Серии А проведет Лигу чемпионов с 16-17 игроками
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Защитник сборной Англии договорился о переходе в Интер
Самюэль Это'о Интер Милан Леонардо Лига чемпионов Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Футбол | 28 июля 2026, 11:20 5
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб

Нападающий хочет покинуть «Олимпиакос» и вернуться в «Лион»

ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Футбол | 28 июля 2026, 10:31 11
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ

Греческий клуб выступил с заявлением

ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
Футбол | 28.07.2026, 13:11
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Волейбол | 28.07.2026, 11:52
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч
Футбол | 28.07.2026, 20:53
Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч
Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 2
Футбол
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 5
Футбол
Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
26.07.2026, 20:37 13
Футбол
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 9
Другие виды
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
27.07.2026, 07:47 8
Бокс
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
27.07.2026, 02:32
Футбол
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 24
Футбол
Сборная Украины стала чемпионом Европы, уверенно утерев нос Германии
Сборная Украины стала чемпионом Европы, уверенно утерев нос Германии
27.07.2026, 00:02 1
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем