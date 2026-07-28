Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это'о рассказал придуманную историю во время интервью.

«В «Интере» я однажды собирался поехать в Париж на вечеринку с друзьями. Я сказал тренеру: «Лео [Леонардо], аэропорт скоро закрывается. Мне нужно уехать пораньше. За первый тайм я уже забью три гола, так что ты останешься один. Убедись, что команда хорошо обороняется после моего отъезда».

К 38-й минуте я забил три гола, меня заменили, и я сразу же отправился в аэропорт», – заявил камерунец.

Журналисты проверили информацию, и оказалось, что при Леонардо Самюэль не забивал по три гола за матч, а в матче с «Вердером» при Рафаэле Бенитесе Это'о забил трижды, но провел на поле 90 минут.