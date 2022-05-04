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WTA
04 мая 2022, 12:10 | Обновлено 04 мая 2022, 12:32
317
0

Катерина Байндл – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на соревнованиях в Германии

04 мая 2022, 12:10 | Обновлено 04 мая 2022, 12:32
317
0
Катерина Байндл – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Claudio Gärtner. Катерина Байндл

Четвертого мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) начнет выступления в рамках грунтового 100-тысячника ITF в Висбадене.
 
В стартовой встрече украинка сразится против Полоны Херцог из Словении (№164 WTA). Матч начнется в 12:10 по Киеву.
 
Далее по сетке восьмая сеяная немка Юле Нимаер или победительница квалификации Екатерина Макарова.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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