Катерина Байндл – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) начнет выступления в рамках грунтового 100-тысячника ITF в Висбадене.



В стартовой встрече украинка сразится против Полоны Херцог из Словении (№164 WTA). Матч начнется в 12:10 по Киеву.



Далее по сетке восьмая сеяная немка Юле Нимаер или победительница квалификации Екатерина Макарова.