WTA04 мая 2022, 12:10 | Обновлено 04 мая 2022, 12:32
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Катерина Байндл – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на соревнованиях в Германии
04 мая 2022, 12:10 | Обновлено 04 мая 2022, 12:32
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Четвертого мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) начнет выступления в рамках грунтового 100-тысячника ITF в Висбадене.
В стартовой встрече украинка сразится против Полоны Херцог из Словении (№164 WTA). Матч начнется в 12:10 по Киеву.
Далее по сетке восьмая сеяная немка Юле Нимаер или победительница квалификации Екатерина Макарова.
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