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35-й тур
Аталанта
1 : 1
Салернитана
02.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ассист Малиновского спас Аталанту от поражения от Салернитаны

Украинский хавбек удачно вышел на замену

  • 02.05.2022 23:46
  • 466 просмотров
  • 2 комментария
Ассист Малиновского спас Аталанту от поражения от Салернитаны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аталанта» в заключительном матче 35-го тура Серии А дома сыграла вничью с «Салернитаной» - 1:1.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на матч и вышел на замену на 76-й минуте вместо Луиса Муриэля. Именно роскошный голевой пас Малиновского на Марио Пашалича на 88-й минуте спас «Аталанту» от поражения.

«Аталанта» - «Салернитана» - 1:1
Голы: Пашалич 88 – Лоуренсо 27

«Аталанта» благодаря этой ничьи набрала 56 очков и сейчас делит с «Фиорентиной» седьмое-восьмое места в турнирной таблице. У «Салернитаны» 26 баллов. От спасительного 17-го места команда отстает на 2 очка и имеет матч в запасе.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 02.05.2022 23:51
    +2
    Руслан сразу оживил свой край. А потом и прорезал своим фирмовым пасом, который в сборной не понимают.)
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    online
    Spectra, 02.05.2022 23:51
    +1
    А все равно Аталанта без еврокубков на следующий сезон!
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