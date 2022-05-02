Ассист Малиновского спас Аталанту от поражения от Салернитаны

Сегодня «Аталанта» в заключительном матче 35-го тура Серии А дома сыграла вничью с «Салернитаной» - 1:1.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на матч и вышел на замену на 76-й минуте вместо Луиса Муриэля. Именно роскошный голевой пас Малиновского на Марио Пашалича на 88-й минуте спас «Аталанту» от поражения.

«Аталанта» - «Салернитана» - 1:1

Голы: Пашалич 88 – Лоуренсо 27

«Аталанта» благодаря этой ничьи набрала 56 очков и сейчас делит с «Фиорентиной» седьмое-восьмое места в турнирной таблице. У «Салернитаны» 26 баллов. От спасительного 17-го места команда отстает на 2 очка и имеет матч в запасе.