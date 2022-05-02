2 мая в 21:45 проходит матч 35-го тура Серии A между командами «Аталанта» и «Салернитана».
Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский заявлен в резервном составе.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Аталанта – Салернитана. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Стартовые составы команд
🇱🇻 Salernitana, starting XI 👇#AtalantaSalernitana #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/oOK0KOcuYP— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) May 2, 2022
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Салернитана.
Источник — Sport.ua
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