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35-й тур
Аталанта
0 : 1
Салернитана
68’   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Салернитана. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 2 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 35-го тура Серии A

  • 02.05.2022 21:45
  • 597 просмотров
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Аталанта – Салернитана. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в 21:45 проходит матч 35-го тура Серии A между командами «Аталанта» и «Салернитана».

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский заявлен в резервном составе.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Аталанта – Салернитана. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд

События матча
27' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Салернитана.

Источник — Sport.ua

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