Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Салернитана – 1:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор игры
Чемпионат Италии
Аталанта
02.05.2022, FT 1 : 1
Салернитана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 мая 2022, 00:50 | Обновлено 03 мая 2022, 01:03
162
0

Аталанта – Салернитана – 1:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии

03 мая 2022, 00:50 | Обновлено 03 мая 2022, 01:03
162
0
Аталанта – Салернитана – 1:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома сыграла вничью с «Салернитаной» со счетом 1:1.

Хозяева отыгрались в самом конце второго тайма. Автором спасительного гола стал полузащитник Марио Пашалич, а ассистировал ему украинский хавбек Руслан Малиновский.

«Аталанта» набрала 56 очков и остается на 8-м месте в турнирной таблице. Столько же очков у Фиорентины, у которой лучше дополнительные показатели. Топ-7 команд в Италии попадают в еврокубки. «Салернитана» в зоне вылета (26 очков).

Серия А. 35-й тур

Аталанта – Салернитана – 1:1

Голы: Пашалич, 88 – Де Лоренцо, 27.

Аталанта: Муссо, Паломино, Мерих Демирал (Джимсити, 46), Хатебур (Мехле, 54), Скальвини (Пашалич, 46), Дзаппакоста, Фройлер, де Рон, Муриэль (Малиновский, 76), Бога, Сапата (Миранчук, 54).

Салернитана: Сепе, Руджери (Гальоло, 67), Фасио, Дьембер, Маццокки (Дрэгушин, 85), Эдерсон (Кастанос, 85), Бохинен, Кулибали, Зортеа, Верди (Муссе, 85), Джурич (Бонаццоли, 78).

Предупреждения: Паломино, 38, Мерих Демирал, 38, Фройлер, 90 – Джурич, 38, Верди, 55.

Судья: Гвида (Италия).

ГОЛ! 0:1. Де Лоренцо, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Пашалич, 88 мин (ассист: Малиновский)

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Салернитана).
По теме:
ВИДЕО. Роскошный ассист Малиновского в матче с Салернитаной
Ассист Малиновского спас Аталанту от поражения от Салернитаны
Аталанта – Салернитана. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Салернитана видео голов и обзор Марио Пашалич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
Футбол | 02 мая 2022, 19:55 28
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон

УЕФА объявил о своем решении

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
Футбол | 02 мая 2022, 16:20 6
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»

Наставник подтвердил вероятный уход из команды

Три варианта проведения чемпионата Украины
Футбол | 02.05.2022, 11:32
Три варианта проведения чемпионата Украины
Три варианта проведения чемпионата Украины
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
Футбол | 02.05.2022, 21:25
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
Ярмоленко забил и отдал голевой пас за Вест Хем U-23
Футбол | 03.05.2022, 00:01
Ярмоленко забил и отдал голевой пас за Вест Хем U-23
Ярмоленко забил и отдал голевой пас за Вест Хем U-23
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-18. Украина в последнем матче забросила 12 шайб
ЧМ по хоккею U-18. Украина в последнем матче забросила 12 шайб
01.05.2022, 15:45 1
Хоккей
Александр ДЕНИСОВ – Тимощуку: «Какое же ты чмо»
Александр ДЕНИСОВ – Тимощуку: «Какое же ты чмо»
02.05.2022, 10:07 11
Футбол
ФОТО. Посылал сердечки оркам. Тимощук вылез праздновать чемпионство Зенита
ФОТО. Посылал сердечки оркам. Тимощук вылез праздновать чемпионство Зенита
02.05.2022, 10:16 7
Футбол
Мугуруса повержена. Калинина впервые обыграла соперницу из первой десятки
Мугуруса повержена. Калинина впервые обыграла соперницу из первой десятки
01.05.2022, 14:58 19
Теннис
Груз 300. В Изюме ВСУ достали начальника генштаба орков герасимова
Груз 300. В Изюме ВСУ достали начальника генштаба орков герасимова
01.05.2022, 17:09 19
Война
Эвертон – Челси – 1:0. Миколенко мог забивать. Видео гола и обзор матча
Эвертон – Челси – 1:0. Миколенко мог забивать. Видео гола и обзор матча
01.05.2022, 18:45
Футбол
Эвертон неожиданно обыграл Челси, Миколенко провел полный матч
Эвертон неожиданно обыграл Челси, Миколенко провел полный матч
01.05.2022, 17:56 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир крупной победой над Эстонией
ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир крупной победой над Эстонией
01.05.2022, 23:09 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем