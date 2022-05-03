Аталанта – Салернитана – 1:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор игры
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В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома сыграла вничью с «Салернитаной» со счетом 1:1.
Хозяева отыгрались в самом конце второго тайма. Автором спасительного гола стал полузащитник Марио Пашалич, а ассистировал ему украинский хавбек Руслан Малиновский.
«Аталанта» набрала 56 очков и остается на 8-м месте в турнирной таблице. Столько же очков у Фиорентины, у которой лучше дополнительные показатели. Топ-7 команд в Италии попадают в еврокубки. «Салернитана» в зоне вылета (26 очков).
Серия А. 35-й тур
Аталанта – Салернитана – 1:1
Голы: Пашалич, 88 – Де Лоренцо, 27.
Аталанта: Муссо, Паломино, Мерих Демирал (Джимсити, 46), Хатебур (Мехле, 54), Скальвини (Пашалич, 46), Дзаппакоста, Фройлер, де Рон, Муриэль (Малиновский, 76), Бога, Сапата (Миранчук, 54).
Салернитана: Сепе, Руджери (Гальоло, 67), Фасио, Дьембер, Маццокки (Дрэгушин, 85), Эдерсон (Кастанос, 85), Бохинен, Кулибали, Зортеа, Верди (Муссе, 85), Джурич (Бонаццоли, 78).
Предупреждения: Паломино, 38, Мерих Демирал, 38, Фройлер, 90 – Джурич, 38, Верди, 55.
Судья: Гвида (Италия).
ГОЛ! 0:1. Де Лоренцо, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Пашалич, 88 мин (ассист: Малиновский)
События матча
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