Аталанта – Салернитана – 1:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор игры

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома сыграла вничью с «Салернитаной» со счетом 1:1.

Хозяева отыгрались в самом конце второго тайма. Автором спасительного гола стал полузащитник Марио Пашалич, а ассистировал ему украинский хавбек Руслан Малиновский.

«Аталанта» набрала 56 очков и остается на 8-м месте в турнирной таблице. Столько же очков у Фиорентины, у которой лучше дополнительные показатели. Топ-7 команд в Италии попадают в еврокубки. «Салернитана» в зоне вылета (26 очков).

Серия А. 35-й тур

Аталанта – Салернитана – 1:1

Голы: Пашалич, 88 – Де Лоренцо, 27.

Аталанта: Муссо, Паломино, Мерих Демирал (Джимсити, 46), Хатебур (Мехле, 54), Скальвини (Пашалич, 46), Дзаппакоста, Фройлер, де Рон, Муриэль (Малиновский, 76), Бога, Сапата (Миранчук, 54).

Салернитана: Сепе, Руджери (Гальоло, 67), Фасио, Дьембер, Маццокки (Дрэгушин, 85), Эдерсон (Кастанос, 85), Бохинен, Кулибали, Зортеа, Верди (Муссе, 85), Джурич (Бонаццоли, 78).

Предупреждения: Паломино, 38, Мерих Демирал, 38, Фройлер, 90 – Джурич, 38, Верди, 55.

Судья: Гвида (Италия).

ГОЛ! 0:1. Де Лоренцо, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Пашалич, 88 мин (ассист: Малиновский)