В поединке 35-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Лидс» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандиньо (Ман Сити).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Ман Сити).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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