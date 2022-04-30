Зинченко отыграл 35 минут, Манчестер Сити вернул себе лидерство

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Лидс» со счетом 4:0 и вернул себе лидерство. Команда опережает «Ливерпуль» на 1 пункт.
Украинец Александр Зинченко после двух матчей в основе на этот раз начал игру в запасе, однако вышел на поле на 59-й минуте вместо Натана Аке.
Чемпионат Англии. 35-й тур
Лидс - Манчестер Сити 0:4
Голы: Родри, 13, Аке, 54, Жезус, 78, Фернандиньо, 90+4
Источник — Sport.ua
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