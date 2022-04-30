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35-й тур
Лидс
0 : 4
Ман Сити
30.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Зинченко отыграл 35 минут, Манчестер Сити вернул себе лидерство

Битва за титул АПЛ продолжается

  • 30.04.2022 21:29
  • 1116 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко отыграл 35 минут, Манчестер Сити вернул себе лидерство
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Лидс» со счетом 4:0 и вернул себе лидерство. Команда опережает «Ливерпуль» на 1 пункт.

Украинец Александр Зинченко после двух матчей в основе на этот раз начал игру в запасе, однако вышел на поле на 59-й минуте вместо Натана Аке.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Лидс - Манчестер Сити 0:4
Голы: Родри, 13, Аке, 54, Жезус, 78, Фернандиньо, 90+4

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 30.04.2022 21:42
    0
    Даже не вспотели. Потому что дождь.
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