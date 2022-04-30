Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
35-й тур
Лидс
0 : 0
Ман Сити
30.04.2022 19:30   ТВ-трансляция: 

Лидс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 апреля в 19:30 матч 35-го тура чемпионата Англии

  • 30.04.2022 06:12
  • 49 просмотров
  • 0 комментариев
Лидс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

30 апреля в 14:30 в матче 35-го тура чемпионата Англии встретятся «Лидс» и «Манчестер Сити».

За 5 игр до конца турнира команда Пепа Гвардиолы на 1 очко опережает «Ливерпуль» в борьбе за титул АПЛ.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Лидс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности