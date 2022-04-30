30 апреля в 14:30 в матче 35-го тура чемпионата Англии встретятся «Лидс» и «Манчестер Сити».
За 5 игр до конца турнира команда Пепа Гвардиолы на 1 очко опережает «Ливерпуль» в борьбе за титул АПЛ.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Лидс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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