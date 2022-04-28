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Александр КАРАВАЕВ: «Нам дают силы ВСУ»

Игрок «Динамо» благодарен защитникам України

  • 28.04.2022 09:01
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Александр КАРАВАЕВ: «Нам дают силы ВСУ»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Боруссии» Дортмунд (победа 3:2):

«Нам дают силу ВСУ, наших добровольцев, тех, кто защищает нашу страну. Когда мы выходим в интернет, мы читаем новости, конечно, каждый день мы ожидаем мира. Но когда мы видим, что наши воины так смело защищают нашу страну и каждый участок нашей земли, это дает нам силы. Если они смогут, то нам будет еще легче заняться нашим делом, потому что мы знаем, что у наших людей есть такая сила, такая сила», - сказал Караваев.

Источник — ФК Динамо Киев

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