Александр КАРАВАЕВ: «Нам дают силы ВСУ»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Боруссии» Дортмунд (победа 3:2):

«Нам дают силу ВСУ, наших добровольцев, тех, кто защищает нашу страну. Когда мы выходим в интернет, мы читаем новости, конечно, каждый день мы ожидаем мира. Но когда мы видим, что наши воины так смело защищают нашу страну и каждый участок нашей земли, это дает нам силы. Если они смогут, то нам будет еще легче заняться нашим делом, потому что мы знаем, что у наших людей есть такая сила, такая сила», - сказал Караваев.