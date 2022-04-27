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Александр КАРАВАЕВ: «Рады, что можем помогать своей стране»

Защитник «Динамо» - о поединке против «Боруссии»

  • 27.04.2022 16:04
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Александр КАРАВАЕВ: «Рады, что можем помогать своей стране»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Боруссии» Дортмунд (победа 3:2):

– Если говорить по матчу, то со стороны показалось, что вам довольно легко удалось одолеть «Боруссию»…
– Многое можно сказать, но, прежде всего, отмечу, что «Боруссия» как сама играла, так и нам позволяла. У нас было огромное желание одержать победу, показать красивую зрелищную игру. Соперник же, понимая, что это благотворительный матч, возможно, не играл на сто процентов своих возможностей. Но, все равно, в «Боруссии» игроки очень высокого уровня, и легко с ними точно не было.

– Это был четвертый матч из серии благотворительных. Чувствуете ли вы, что реально этим помогаете Украине?
– Да, чувствую, потому что вижу, сколько людей приходит, особенно наших соотечественников. Сегодня увидели на табло сумму, которую удалось собрать благодаря этому поединку, и она приятно удивила. Мы рады, что таким образом можем помогать своей стране.

Источник — FootballHub

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