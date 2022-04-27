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Малиновский вернулся в заявку Аталанты после травмы

Отличные новости для сборной Украины

  • 27.04.2022 21:12
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Малиновский вернулся в заявку Аталанты после травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский попал в заявку на перенесенный матч 20-го тура чемпионата Италии против «Торино».

Напомним, украинец 18 апреля получил повреждение в матче с «Вероной» (1:1). После этого украинский хавбек пропустил следующий матч с «Венецией» (3:1).
 
В этом сезоне Малиновский сыграл 37 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач.

Встреча начнется в 21:15 по Киеву.

Источник — ФК Аталанта Бергамо

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