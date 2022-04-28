Аталанта – Торино – 4:4. Яркое зрелище в Бергамо. Видео голов и обзор матча

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии «Аталанта» и «Торино» забили восемь голов на двух (4:4).
Футболисты обеих команд реализовали по два пенальти. Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел на замену на 79-й минуте матча. «Аталанта» занимает 8-е место, набрав 55 очков.
Серия А. 20-й тур
Аталанта – Торино – 4:4
Голы: Санабрия, 4 (0:1). Муриэль, 18, пенальти (1:1). де Рон, 23 (2:1). Лукич, 36, пенальти (2:2). Лукич, 63, пенальти (2:3). Фройлер, 67, автогол (2:4). Пашалич, 78 (3:4). Муриэль, 84, пенальти (4:4)
Аталанта: Муссо, Паломино, Джимсити (Толой, 46), Хатебур, Скальвини (Бога, 69), Дзаппакоста, Фройлер (Пашалич, 68), де Рон, Пессина (Михэйлэ, 69), Муриэль, Сапата (Малиновский, 79).
Торино: Милинкович-Савич, Бремер, Зима (Джиджи, 85), Родригес, Синго, Эйна, Лукич, Прат (Сек, 85), Риччи (Побега, 59), Пьяца (Брекало, 31), Санабрия (Пеллегри, 85).
Предупреждения: Фройлер, 35, Пашалич, 69 – Лукич, 52, Зима, 83.
Судья: Абиссо (Италия)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Санабрия, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Муриэль, 18 мин (пен)
ГОЛ! 2:1. де Рон, 23 мин.
ГОЛ! 2:2. Лукич, 36 мин (пен)
ГОЛ! 2:3. Лукич, 63 мин (пен)
ГОЛ! 2:4. Фройлер, 67 мин (автогол)
ГОЛ! 3:4. Пашалич, 78 мин.
ГОЛ! 4:4. Муриэль, 84 мин (пен)
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|68'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ремо Фройлер (Аталанта).
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Саша Лукич (Торино).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Саша Лукич (Торино).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта).
|18'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
Источник — Sport.ua
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