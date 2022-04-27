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20-й тур
Фиорентина
0 : 4
Удинезе
27.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Интер оступился в Болонье, Аталанта и Торино забили 8 голов на двоих

«Удинезе» разгромил «Фиорентину» на выезде

  • 27.04.2022 23:25
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Интер оступился в Болонье, Аталанта и Торино забили 8 голов на двоих
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три перенесенных матча 20-го тура Серии А.
 
«Болонья» одержала волевую победу над «Интером», который не проигрывал с 20 февраля. Таким образом, «Милан» остался на первой строчке турнирной таблицы чемпионата с отрывом в два очка.
 
«Аталанта» и «Торино» порадовали болельщиков мегарезультативным матчем, бергамаски отыгрались с 2:4. Половина голов в этой встрече была забита с пенальти. Руслан Малиновский вышел на замену на 79-й минуте.
 
Еще в одной встрече «Фиорентина» разгромно проиграла «Удинезе» а домашних стенах.
 
Чемпионат Италии. 20-й тур
 
«Болонья» – «Интер» – 2:1
Голы: 0:1 – 3 Перишич, 1:1 – 28 Арнаутович, 2:1 – 81 Сансоне.
 
«Аталанта» – «Торино» – 4:4
Голы: 0:1 – 4 Санабрия, 1:1 – 17, пенальти Муриэль, 2:1 – 23 де Рон, 2:2 – 36, пенальти Лукич, 2:3 – 63, пенальти Лукич, 2:4 – 67, автогол Фройлер, 3:4 – 78 Пашалич, 4:4 – 84, пенальти Муриэль.
 
«Фиорентина» – «Удинезе» – 0:4
Голы: 0:1 – 12 Мари, 0:2 – 36 Деулофеу, 0:3 – 90+1 Уолас, 0:4 – 95 Удоджи.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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