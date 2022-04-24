ФОТО. Как Кристиан Эриксен впервые против Тоттенхэма сыграл

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен сыграл против своего бывшего клуба - «Тоттенхэма». 30-летний датчанин, перенесший летом 2021 года на Евро остановку сердца, впервые вышел на поле против клуба, в котором прошли лучшие годы его карьеры. Поединок завершился вничью - 0:0.

Бывшие одноклубники очень тепло встретили Эриксена, который провел на поле весь матч. В нынешнем сезоне датчанин сыграл за «Брентфорд» 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи. Также он провел два матча за сборную Данию, забив два мяча.

Ранее была информация, что Эриксеном, который вернулся в футбол нынешней зимой, интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».