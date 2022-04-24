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ФОТО. Как Кристиан Эриксен впервые против Тоттенхэма сыграл

Датчанина очень тепло встретили бывшие одноклубники

  • 24.04.2022 02:23
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ФОТО. Как Кристиан Эриксен впервые против Тоттенхэма сыграл
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен сыграл против своего бывшего клуба - «Тоттенхэма». 30-летний датчанин, перенесший летом 2021 года на Евро остановку сердца, впервые вышел на поле против клуба, в котором прошли лучшие годы его карьеры. Поединок завершился вничью - 0:0.

Бывшие одноклубники очень тепло встретили Эриксена, который провел на поле весь матч. В нынешнем сезоне датчанин сыграл за «Брентфорд» 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи. Также он провел два матча за сборную Данию, забив два мяча.

Ранее была информация, что Эриксеном, который вернулся в футбол нынешней зимой, интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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Источник — Sport.ua

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